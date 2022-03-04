Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії Кішидою "ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС"
Президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єр-міністру Фуміо Кішиді про ядерний тероризм Росії на ЗАЕС в Енергодарі
Про це він написав у твітері.
"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою. Поінформував про ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС", - зауважив Володимир Зеленський.
За словами президента, українська та японська сторони поділяють оцінки серйозності загроз глобальній безпеці. Також Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішиді за різнопланову допомогу Україні й санкційний тиск на РФ.
"Спільно протидіємо агресору!" - наголосив він.
- Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили.
- Стало відомо, що троє українських військових загинуло та двоє отримало поранення внаслідок штурму росіянами ЗАЕС 3 березня, персонал АЕС не постраждав
- Володимир Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.
- Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави-ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.
- Також Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів.
- МАГАТЕ створило центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС.
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