Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії Кішидою "ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС"

Про це він написав у твітері.



"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою. Поінформував про ядерний тероризм РФ на Запорізькій АЕС", - зауважив Володимир Зеленський.



За словами президента, українська та японська сторони поділяють оцінки серйозності загроз глобальній безпеці. Також Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішиді за різнопланову допомогу Україні й санкційний тиск на РФ.



"Спільно протидіємо агресору!" - наголосив він.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили .

Стало відомо, що троє українських військових загинуло та двоє отримало поранення внаслідок штурму росіянами ЗАЕС 3 березня, персонал АЕС не постраждав

Володимир Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.

Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави-ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.

Також Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів.

МАГАТЕ створило центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС.

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