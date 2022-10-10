Байден пообіцяв Зеленському надати Україні новітню ППО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом
Сполучені Штати продовжать надавати Україні передові системи озброєння, включно із сучасними системами протиповітряної оборони на тлі протистояння українців російській агресії
Про це повідомляють на сайті Білого дому.
"Президент Байден пообіцяв продовжити постачання Україні допомоги, необхідної для її оборони, включно з передовими системами ППО", – зазначається в офіційному повідомленні за результатами розмови двох лідерів.
"Провів продуктивну розмову з Президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на ГА ООН", – прокоментував Володимир Зеленський у телеграмі.
- Нагадаємо, Байден відреагував на ранковий ракетний обстріл РФ по території України
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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