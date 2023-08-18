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Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням

18 серпня, 2023 п'ятниця
04:29
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поділився інформацією від бойових бригад, які скаржаться на проблеми з комплектуванням

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 18 серпня.

"Сьогодні моїм указом уведено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки "воєнкомів" і загалом роботи центрів комплектування. Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність", - сказав президент України.

За словами Володимира Зеленського, бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням.

"Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону. В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про відкриті справи стосовно військкомів 

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами. 

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.

У четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський підписав указ №491/2023, що ввів у дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів.

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