Зеленський провів засідання Ставки. Військові представили всі дані про інцидент у Польщі

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, дуже детальне. Ситуація на фронті. Також військові представили всі наявні дані про влучання ракети по території Польщі. Усі, хто відповідає за ліквідацію наслідків російських ракетних ударів по Україні, доповіли щодо відновлювальних робіт", - каже Володимир Зеленський.

Президент України також звернув увагу на засідання Радбезу ООН, де обговорять російський терор.

"Звичайно, одне з головних питань на Радбезі – ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Вся наша інформація – у повному доступі, ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, із тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Ще вночі говорив з президентом Дудою, висловив йому свої співчуття – російська агресія забрала життя двох громадян Польщі", - заявив президент Володимир Зеленський.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.

Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

У Білому домі відзначили, що Росія, яка 15 листопада випустила по Україні десятки ракет, є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі.

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