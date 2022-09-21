Зеленський: Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною

Про це повідомляє офіційний сайт Офісу президента України.

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування. Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута й Соледара. Дякую вам! Дякую всім нашим героям!", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України також відреагував стосовно ситуації у РФ.

"Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те що звучить десь, а те, що є нашим завданням", - йдеться у відеозверненні Зеленського.

Увечері 20 вересня анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували".

Нагадаємо, 20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.

20 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

Новина 20 вересня про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче.

Увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.