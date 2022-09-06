Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У відомстві кажуть, що на Advantage Ukraine вже зібрано понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки. Це є частиною великої кампанії Advantage Ukraine, яка була розроблена компанією WPP.

У рамках кампанії Advantage Ukraine створена спеціальна платформа, де зібрані інвестиційні проєкти та можливості у 10 галузях:

- оборонно-промисловий комплекс;

- металургія та металоперероблювання;

- енергетика;

- агропромисловий комплекс;

- деревообробка та виготовлення меблів;

- інноваційні технології;

- логістика та інфраструктура;

- фармацевтика;

- природні ресурси;

- промислове виробництво.

Україна пропонує усім зацікавленим широке інвестиційне меню потенційних можливостей на суму понад $400 млрд. Українська делегація презентувала його в Лугано, а наразі список реальних проєктів щоденно збільшується і стає більш різноманітним.

Зареєструвавшись на платформі за допомогою кількох кліків, кожен потенційний інвестор отримає інформацію про можливості інвестування та вигоди, які матиме від реалізації проєкту.

"Ми підберемо найкращим компаніям світу чудові можливості для розвитку. Рішучий бізнес, який бачить потенціал в нашій країні, зможе допомогти реалізувати економічний потенціал України й водночас перетворити невикористані можливості на переваги", - звернувся до учасників круглого столу Володимир Зеленський під час свого виступу.

НБУ забезпечуватиме каси інших банків готівкою іноземних валют.

У серпні українці зареєстрували втричі менше вживаних європейських автомобілів, ніж за той самий час торік

12 серпня Bloomberg написав, що економіка Росії відкотилась на 4 роки назад через війну.

Верховна Рада повернула сплату мит та ПДВ при імпорті товарів, у тому числі автомобілів, з 1 липня.

За липень державний бюджет вдалося наповнити додатковими 1,72 млрд грн завдяки припиненню дії пільгового розмитнення автомобілів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb