Зеленський заявив, що влада близька до "класного результату" у очищенні правоохоронної системи
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні йде очищення у правоохоронній системі
Про це він сказав у ефірі "Право на владу".
За словами президента, що наразі Україна досягла кращого результату в очищенні системи, ніж деякі країни у Європі.
"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Ми близькі до класного результату. Я вважаю, що у нас зараз результат краще, ніж в деяких європейських держав", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.
- 11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.
- 20 серпня очільник Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив про відставку.
- Того ж дня начальник Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку
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