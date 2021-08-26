Зеленський заявив, що влада близька до "класного результату" у очищенні правоохоронної системи

Про це він сказав у ефірі "Право на владу".

За словами президента, що наразі Україна досягла кращого результату в очищенні системи, ніж деякі країни у Європі.

"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Ми близькі до класного результату. Я вважаю, що у нас зараз результат краще, ніж в деяких європейських держав", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.

11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.

20 серпня очільник Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив про відставку.

Того ж дня начальник Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку