Про це в телеграмі повідомив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

Також обговорили низку важливих питань, зокрема те, як протидіяти новим типам зброї, яку використовує Росія у війні з Україною.

Серед інших розглянутих питань - стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель та підготовка українських військ до зимового періоду.

"Крок за кроком рухаємось до перемоги. Слава Україні!" - написав Зеленський.

14 вересня розвідка Великої Британії повідомила, що Росія почала використовувати проти України іранські безпілотники.

23 вересня Україна вигнала посла Ірану через використання Росією іранських безпілотників.

24 вересня росіяни випустили по Півдню України 9 іранських дронів. Також цього дня українські зенітники збили іранський багатоцільовий ударний дрон "Мохаджер-6".

29 вересня повідомили, що Росія упродовж тижня встигла застосувати в Україні 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

У ніч 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

5 жовтня МЗС Ірану заперечило постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні з Україною.