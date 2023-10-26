Журналіст і військовий Артем Шевченко отримав від Зеленського відзнаку "За оборону України"

Про це Шевченко повідомив у Facebook.

"Перша не відомча, а державна. Відзнака, не нагорода. Але все одно приємно. Служу українському народу", - написав він.

Хто такий Артем Шевченко

Артем Шевченко - журналіст, колишній речник МВС. З початку повномасштабного вторгнення РФ став на захист Київщини та Харківщини.

У березні відбулася прем'єра першого із документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" про авіапрорив на Азовсталь. У фільмі розкриваються невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі.

16 березня українці побачили другу стрічку з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Цього разу показали унікальні кадри битви за Зміїний.

23 березня ГУР випустило останній фільм "Харківський контрнаступ. Земля", який присвятили Харківській наступальній операції, завдяки якій вдалося звільнити 8,5 тис. квадратних кілометрів української землі, а це - близько 400 населених пунктів та 150 тисяч мирних жителів.

У жовтні Артем Шевченко представив на Франкфуртському книжковому ярмарку свою книгу "Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі" з передмовою начальника ГУР Кирила Буданова.