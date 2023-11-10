"Зоря" прийняла радикальне рішення стосовно тренера після поразки в Лізі конференцій, - ЗМІ

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, після вчорашньої поразки в матчі з "Маккабі" Тель-Авів (1:3) у 4-му групового етапу Ліги конференцій, керівництво луганської "Зорі" прийняло рішення про відставку Валерія Кривенцова.

До матчу 14-го туру УПЛ проти ЛНЗ луганську команду готуватиме асистент Кривенцова Младен Бартулович. "Зоря" поки офіційно не повідомила про звільнення головного тренера.

Валерій Кривенцов очолив "Зорю" на початку вересня. Під його керівництвом луганська команда в 11 матчах 5 разів програла та тричі зіграла внічию.

У турнірній таблиці УПЛ "Зоря" займає лише 13 позицію.

Як "Зоря" грає в єврокубках

21 вересня в Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з Ісландії з рахунком 1:0.

У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" програла ізраїльському "Маккабі Тель-Авів". Матч закінчився з рахунком 1:3.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де в плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.

Турнірна таблиця групи Зорі після 4-го туру Ліги конференцій 2023/24

Фото: FlashScore