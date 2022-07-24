Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після дворічної паузи, пов’язаної із пандемією Covid-19, у Берліні знову провели повномасштабний, 44-й за ліком, ЛГБТ-прайд Christopher Street Day. На вулиці столиці вийшло близько 150 тисяч представників сексуальних меншин. За словами організаторів, це найбільша кількість учасників за всю історію проведення параду.

До заходу долучилися й переселенці із України, які розгорнули плакат із написом: "Озбройте Україну, зробіть можливим проведення прайду в Маріуполі". Також чимало учасників одяглись в синьо-жовту українську символіку.

Цьогорічний ЛГБТ-прайд у Берліні запам’ятався неординарною подією. Райдужний прапор вперше підняли над Бундестагом, над будівлею Відомства федерального канцлера Німеччини та МВС.

В держдумі РФ пропонують заборонити "пропаганду ЛГБТ".

Краща тенісистка Росії зробила камінг-аут в день, коли у держдуму РФ внесли законопроєкт про заборону ЛГБТ-пропоганди.