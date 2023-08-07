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Головна Колонка Згурця ЗСУ порушили логістику ворога на півдні й через певний час ефект відчуватиметься на всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

ЗСУ порушили логістику ворога на півдні й через певний час ефект відчуватиметься на всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
7 серпня, 2023 понедiлок
21:00
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Одразу два мости, які розташовані на тимчасово окупованій рашистами території України отримали ураження далекобійним озброєнням

Удари по мостах Херсонщини

Почну з гарної новини, ефект від якої ще триватиме довго, особливо за умов її регулярного повторення. Думаю, що до цього йде. Одразу два мости, розташованих на тимчасово окупованій рашистами території України отримали ураження далекобійним озброєнням. Було пошкоджено Чонгарський автомобільний міст, а ще було завдано удар по мосту, який зʼєднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Це ще один шлях з Криму до тимчасово окупованого півдня України.

ЗСУ підтвердили ці удари. Вони відбулися 6 серпня, у День повітряних сил. Саме пілоти літаків Су-24 з далекобійними ракетами Storm Shadow чудово виконали цю роботу. Для ударів по мостах були дійсно використані британські ракети з дальністю майже 300 км і масою бойової частини у 450 кг. Їхнє збиття вкрай ускладнено.

До речі, якраз у День повітряних сил один з представників цього виду військ розповів таємниці щодо використання ракет Storm Shadow не в контексті саме цього удару по мостах, а у логіці їхнього використання. Він сказав, що зазвичай, щоб гарантовано знищити ціль, використовується тріада засобів з українського боку. Спочатку випускається безпілотна приманка - це американська ракета ADM-160, яка імітує справжню крилату ракету. Рашисти вмикають засоби ППО для протидії й таким чином демаскують розташування своїх ЗРК. По цих ЗРК використовується протирадіолокаційна ракета HARM, а коли небо розчищене, у бій вступає ракета Storm Shadow. Хоча й без цього супроводження британська ракета надзвичайно ефективна для знищення ворожих цілей.

Зараз ми можемо говорити про те, що завдяки високоточним далекобійним ударам по двох ключових автомобільних мостах, Чонгарському та Генічеському, ЗСУ змогли суттєво порушити логістику та забезпечення російських військ на півдні. Ефект від цього удару відчуватиметься через певний час на полі бою по всій лінії фронту.

Ситуація на фронті

Але поки ми розуміємо, що лінія фронту тримається й змінюється саме завдяки зусиллям нашої піхоти на півдні та сході, де Бахмут залишається центром тяжіння ворожого угруповання. Там наші ЗСУ та Сили оборони використовують тактику повільного, але неухильного просування. На південному фланзі Бахмута діє 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ, вже легендарна, з огляду на ті здобутки, які демонструють командири, бійці та підрозділи цієї військової частини.

Максим Жорін, заступник командира 3-ої ОШБр, майор ЗСУ, розповів, що Сили оборони залишаються у тому становищі, коли мають менше всього, починаючи від людей і закінчуючи боєприпасами, артилерійськими системами, танками, бронемашинами. Всього цього у ворога набагато більше, але українські захисники знаходять можливості, щоб просуватися вперед. Однак робити це стає все складніше через те, що ворог перекидає багато підрозділів, які є досвідченими. Це сповільнює просування ЗСУ вперед, але не зупиняє. Є випадки спроб з боку ворога контратакувати, але жодного успіху вони не мають.

Заступник командира 3-ої ОШБр зауважив, що наявність інженерів і саперів у штурмових групах ЗСУ є обовʼязковим. Сапери йдуть разом зі штурмовими групами, щоб забезпечити прохід у тих умовах, в яких ми перебуваємо. У них є окремі задачі щодо створення коридорів логістики не тільки для піхоти, а й для техніки. Ця робота дуже небезпечна. Сапери - це ризикована, але важлива посада. Без їхньої роботи рухатися практично неможливо, тому що мінування щільне та різнорідне. Ворог використовує дистанційне, протипіхотне, протитанкове мінування на кожному напрямку. Не відбулося жодного штурму, де ЗСУ не стикнулися з мінуванням з боку противника. Проходячи мінування й вибиваючи ворога, позаду залишається величезна замінована територія, і розміновувати це доводиться дуже довго.

Жорін додав, що у кожній штурмовій групі ЗСУ є медик - стрілок. Це звичайний штурмовик, який має стрілецьку зброю, але має більше знань з тактичної медицини, ніж вся група. Тобто, окрім стрілецької й тактичної підготовки він додатково навчається наданню медичної допомоги, крім нього у групі є ще медик з медичним рюкзаком. Також налагоджуються шляхи евакуації, стабілізаційні пункти, реанімобілі - це все завʼязано у величезну складну систему, яка допомагає рятувати життя.

Майор ЗСУ зауважив, що ворог став більше використовувати безпілотники. Росіяни у цьому напрямку розвиваються й навчаються. Майже щодня Сили оборони мають ситуацію зі спробами завдання ураження ударними дронами з боку ворога. Кожного дня противник застосовує "ланцети", якими намагається знищувати нашу техніку та артилерійські системи. Також цілодобово працюють ворожі БпЛА "Орлан", "ZALA", які завдають багато шкоди нашим захисникам. У хлопців є лайфхак (корисна порада), як зберегти техніку й артилерійські системи. Але деталей не розповім, тому що це таємниця.

Українські радіостанції HIMERA

Українська компанія HIMERA розробляє та поставляє до наших Збройних Сил технологічну продукцію. Йдеться про надійний і тактичний зв'язок. Від військових чуємо схвальні відгуки щодо радіостанцій HIMERA.

Олексій Олійник, представник компанії HIMERA, розказав, що їхня продукція – це радіостанції для тактичного зв'язку, які задумувалися з надійним захистом від прослуховування та придушування, а також, щоб були доступні для військових. Зараз компанія контролює, аби ці радіостанції не купували цивільні, оскільки є дефіцит такої продукції на фронті. Продаж радіостанцій відбувається тільки для військових. Радіостанції HIMERA забезпечують надійно зашифрований зв'язок зі стрибками по частотах у досить великій смузі, так звана технологія ППРЧ (псевдовипадкового перелаштування робочої частоти). Ця технологія захищає від придушування, тобто противнику доведеться використовувати достатньо великі потужності, щоб подавити радіостанцію. Крім того, ці станції складно знайти в ефірі, а не тільки подавити.

Представник компанії HIMERA додав, що варіанти радіостанцій Motorola досить серйозно сканує радіорозвідка, станції інших виробників взагалі не захищені. А рішення компанії HIMERA, мабуть, єдине, яке дає високий ступінь захищеності від радіорозвідки та подавлення, а при тому коштує у багато разів дешевше, ніж Motorola.

Олійник зауважив, що після розробок інженерів компанії збільшилася дальність зв'язку HIMERA. Тепер для зв'язку між двома віддаленими пунктами достатньо поставити між ними певну кількість станцій, які маленькі та непомітні, тому їх легко сховати. Ця система реалізована і досить класно працює.

Пан Олексій розказав, що український військовий, який хоче мати захищений зв'язок на передовій, може купити таку радіостанцію. Основний канал спілкування з компанією HIMERA - месенджер Signal. На сторінці компанії у Facebook є контактна інформація. Також пошуком дуже легко знайти контакт з компанією.

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