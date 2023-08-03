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Батальйон "Свобода": Ворог не полишає спроб атакувати на Бахмутському напрямку, в хід іде багато техніки

3 серпня, 2023 четвер
16:14
Війна з Росією

Роман Конон, лейтенант 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", зазначив, що російські війська потужно працюють артилерією та застосовують багато броньованої техніки на Бахмутському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Ворог не полишає спроб атакувати й гатить зі всього, з чого може. Противник дуже потужно накриває артилерією, застосовує багато броньованої техніки. Неодноразово я наголошував, що у росіян ця техніка стара, ще радянська, невлучна, але ж танк є танк", - зауважив лейтенант 3-го батальйону "Свобода" НГУ.

Роман Конон підкреслив, що батальйон "Свобода" міцно стоїть на своїх позиціях, завдає противнику величезних втрат, відбиваючи ворожі штурми.

"Ми маємо успіхи під час проведення контратакувальних дій. Нещодавно на нашому напрямку була масована танкова атака ворога, нами знищені близько шести танків та багато особового складу противника. Свої позиції утримали, а росіяни, зазнавши поразки, відступили. Зараз російські вояки застосовують дуже багато техніки, але вона не витримує ніякої конкуренції з натівською новітнього зразка. Але у ворога такої техніки дуже і дуже багато, тому нам потрібно більше устаткування, комплексів, аби той російський ржавий бруд горів набагато сильніше та яскравіше", - наголосив Конон.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

28 липня зазначалося, що на Лиманському та Куп'янському напрямках ЗСУ щодня відбивають численні штурми, жодної позиції не втрачено.

29 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби

1 серпня Генштаб ЗСУ проінформував, що на Бахмутському напрямку Сили оборони не дали армії РФ відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки

Відео
Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
Бахмут
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