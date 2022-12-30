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ЗСУ взяли в полон 52 росіян упродовж останніх днів, - Гайдай

30 грудня, 2022 п'ятниця
12:53
війна з Росією полонені орки

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що впродовж декількох останніх днів українські захисники взяли в полон 52 росіян, також ЗСУ просуваються до Кремінної

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".

За даними голови Луганської ОВА, упродовж попереднього тижня окупанти стали частіше здаватися в полон: "їх просто кидають у лісосмугах". Він наголосив, що за останні дні здалися 52 військових РФ.

Сергій Гайдай поінформував про стабілізацію ситуації на Білогорівському напрямку, там закріпилися українські захисники. Він додав, що за тиждень Сили оборони просунулися на 2,5 кілометри в сторону Сватового та Кремінної:

"Для когось цифра у 2,5 кілометри невелика. Але, враховуючи те, скільки росіяни стягнули сил та засобів на цей напрямок, а також час, який вони мали на підготовку - це дуже хороший результат", - заявив голова ОВА.

У відповідь на запитання щодо імовірного наступу росіян у Луганській області голова ОВА запевнив, що українське командування поінформоване про ворожі плани.  Захисники діють на випередження: саме тому випадки "бавовни" у тилу противника почастішали. Він додав: у ніч на 30 грудня ЗСУ влучили в 2 склади з російськими боєприпасами, та станом на наступний ранок досі тривала детонація. 

Також Сергій Гайдай оголосив інформацію, що росіяни активізували мобілізацію на окупованій Луганщині: повістки тепер роздають під час проходження чоловіками блокпостів.

  • Нагадаємо, 7 грудня голова Сєверодонецької РА Власенко заявив, що Кремінна - це плацдарм для подальшого звільнення Луганщини. "Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини".
  • 24 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни вивезли окупаційну адміністрацію з міста Сватове. 
  • 29 грудня Генштаб ЗСУ звітував, що протягом тижня Сили оборони України просунулись на відстань до 2,5 км в напрямку Кремінної, а росіяни готують плацдарм для відступу біля Луганська.
  • Також у Генеральному штабі поінформували, що росіяни продовжують зазнавати втрат - понад 200 окупантів зараз проходять лікування на тимчасово окупованих територіях.
  • За даними розвідки Великої Британії, західна група військ РФ на чолі з новим командувачем Євгеном Нікіфоровим буде утримувати район навколо Кремінної та Сватова.

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Луганщина
Сергій Гайдай
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