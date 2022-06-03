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Головна війна з Росією 65 осіб та 18 компаній. Оприлюднено перелік тих, хто потрапив у шостий пакет санкцій ЄС

65 осіб та 18 компаній. Оприлюднено перелік тих, хто потрапив у шостий пакет санкцій ЄС

3 червня, 2022 п'ятниця
20:12
війна з Росією санкції проти Росії

Рада ЄС затвердила санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній у рамках розширення санкцій проти Росії за розв’язану війну

Відповідний документ опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ. Це Національний розрахунковий депозитарій, а також - "Незалежна страхова група", "Гарнизон", "Оборонэнерго", "Ульяновский автомобильный завод", "Воентелеком", "Военторг", "ВоенТекстильПром", "КАМАЗ", група компаній "Кронштадттехнологии", ТатнефтьНефтехим, "Нижнекамский завод грузовых шин", "Нижнекамскшина", ТД „КАМА", Балашихинский литейномеханический завод, "Ремдизель", два підприємства авіаційної промисловості: „Сухой" та „121 авиационный ремонтный завод".

Як уже повідомлялось, в оновлений список персональних санкцій ЄС щодо громадян Росії увійшли 65 осіб, зокрема засновник Яндекса, Кабаєва та дружина і доньки Пєскова. Крім того, до списку потрапили донька голови Сєвєрсталі Олексія Мордашова, дочка голови СУЕК Андрія Мельниченка та син Євгена Пригожина. Серед інших фігурантів списку Петро Акопов – автор резонансної колонки в РІА "Новості" з тезами про "остаточне вирішення українського питання". А також понад 40 військовослужбовців РФ, яких ЄС вважає причетними до вбивств мирних жителів у Бучі, та представники "нових адміністрацій" у зайнятих російськими військовими містах України.

Та до цього переліку поки не ввійшов ще один одіозний персонаж – глава РПЦ Кирил. Його було виключено зі списку не в останню чергу стараннями прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти.

Також у шостий пакет санкцій увійшли:

  • заборона на купівлю, імпорт та транзит сирої нафти та низки нафтопродуктів із Росії: поетапна відмова від російської сирої нафти займе шість місяців, від нафтопродуктів — вісім місяців. Також передбачений тимчасовий виняток для імпорту нафти трубами для країн, які особливо залежать від російських поставок і не мають альтернативних джерел
  • відключення Ощадбанку, Россільгоспбанку та Московського кредитного банку від SWIFT з 14 червня
  • заборона мовлення телеканалів Росія РТР / РТР Планета, Росія 24 та ТВ Центр - Міжнародний, але їхні співробітники зможуть продовжити іншу роботу, наприклад, брати інтерв'ю

Відзначимо, що санкції введено і щодо осіб та компаній з Білорусі. Серед фігурантів списку "Білоруськалій", Білоруська калійна компанія та Inter Tobacco.

  • Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ у Євросоюзі погодили 31 травня. 
  • Вчора, 2 червня, обмеження затвердили посли Євросоюзу, а сьогодні їх оприлюднили у офіційному журналі ЄС, що означає те, що вони вступили у дію.

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Росія
ЄС
Білорусь
санкції
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