Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

"Якщо дивитися на логістику зерна в останні місяці дій "зернової угоди" - вона була дуже простою. 50% пливло морем з портів Одеси, 25% - через дунайські порти і ще 25% йшли через західний кордон на Європу. За великим рахунком, альтернативи морю в нас немає, тому що Європа закриває для нас кордони, бо захищають наші аграрні ринки", - зазначив він.

Вовк додав, що в України є не альтернативні, а інші варіанти - це Дунай і західний кордон.

"Їх використання не дозволить вивезти продукцію в тих обсягах, які потрібні Україні. Це також буде надзвичайно дорогий експорт. Настільки дорогий, що підприємствам буде не вигідно виробляти зерно, бо воно буде за межами рентабельності. Працювати в збиток можна тиждень, два, три, але протягом кількох місяців цього ніхто не буде робити", - вважає експерт.

На його думку, зараз потрібно подивитися на цю ситуацію з "зерновою угодою" не як на проблему, а як на можливість.

"Змінити невигідні правила гри на ті, які більше відповідають нашим національним інтересам. Це непросто, але прив'язуватися до угоди з агресором як до майбутнього - це шлях в нікуди. Ми вже це пройшли і я не розумію, чому ми маємо ставати на ці граблі ще раз", - підсумував Вовк.

Припинення Росією дії "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.

Міністерство оборони оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як такі, що перевозять воєнні вантажі

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.

21 липня державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Туреччина допоможе повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи, яку вона зірвала на початку тижня