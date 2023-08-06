Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Алжир категорично проти військового втручання миротворців ECOWAS у Нігер

Алжир категорично проти військового втручання миротворців ECOWAS у Нігер

6 серпня, 2023 неділя
18:10
Світ Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун заявив, що він категорично проти збройної інтервенції в Нігері

Про це повідомило агентство Reuters.

Алжир категорично проти будь-якого військового втручання в Нігер, повідомив телеканал Ennahar TV з посиланням на президента Абдельмаджида Теббуна.

"Військове втручання може запалити весь Сахельський регіон, а Алжир не буде застосовувати силу до своїх сусідів", - сказав Теббуне.

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Африка
Військові новини
Читайте також:
російський військовий корабель
5 серпня, 2023 субота
У Силах оборони назвали причини відсутності ракетоносіїв РФ у Чорному та Азовському морях
Володимир Огризко
5 серпня, 2023 субота
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
обстріл, ППО
6 серпня, 2023 неділя
Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Хронологія подій: як минула ніч проти 6 серпня
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
6 серпня
18:26
Інтерв’ю
Путін
Якщо Путін піде на мирний план, то його влада впаде, - Фейгін
18:18
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: скільки коштують долар та євро
18:05
OPINION
Ігор Гулик
Великий імітатор
18:04
Огляд
Російське судно
Палають російські кораблі та квітне "бавовна" у Криму й Мелітополі: де вибухало у ворога впродовж тижня
18:00
Саудівська Аравія
З'явився повний перелік країн, що брали участь у саміті щодо Формули миру в Саудівській Аравії
17:52
евакуація
На кордоні Сумської області з Росією запрацював гуманітарний коридор Колотилівка — Покровка
17:39
Китайсько-російські військові навчання
Китай та РФ провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски, - Fox News
17:25
Оновлено
Харківщина обстріл
Від удару армії РФ загинула головна бухгалтерка Куп'янської райадміністрації
16:50
Нафтопровід "Дружба"
На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався витік
16:10
Чонгарський міст
На в'їздах до Криму: українські ракети пошкодили мости в Чонгарі та Генічеську
16:08
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Повинен приповзти на колінах". Пєсков та Медведєв проти мирних перемовин з Україною
16:04
OPINION
Ірина Геращенко
Ще й закордонні паспорти заберемо, для надійності...
15:49
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Викрутить до останньої краплі: дипломат про дії Туреччини щодо РФ
15:38
Зеленський нагородив бійців з Повітряних сил ЗСУ
"Жодні "кинджали" Москві не допоможуть": Зеленський нагородив бійців з Повітряних сил ЗСУ
15:06
Харківщина: обстріл
За добу армія РФ обстріляла 12 областей України: 11 людей зазнали поранень, 2 загинуло. Ситуація в регіонах
15:05
військовий переворот у Нігері
Військова хунта Нігеру звернулася по допомогу до вагнерівців
14:03
Берегова охорона Філіппін
Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі з водометів їхніх човнів у Південнокитайському морі
14:03
OPINION
Віктор Каспрук
А якщо війна затягнеться на роки?
13:57
Артем Довбик, збірна України, збірна Шотландії
Артем Довбик офіційно перейшов у іспанську "Жирону"
13:34
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Росіяни організовують на ТОТ Херсонщини "школи молодого виборця”: навчатимуть старшокласниікв фальсифікації виборів
13:12
крилата ракта "Калібр"
РФ тримає у Чорному морі ракетоносій із вісьмома "калібрами"
13:10
дощ Львів, опади, парасоля
Синоптик Наталка Діденко розказала, коли в Україні очікувати похолодання
12:57
на фото: Одещина
На Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинула дитина
12:46
Оновлено
Пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді внаслідок ракетної атаки РФ
Росіяни тричі атакували Хмельниччину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
12:29
москва, кремль
У Росії заявили про спробу атаки БПЛА: тимчасово закрили аеропорт у Москві
12:09
Twitter
Twitter надаватиме фінансову допомогу користувачам, до яких несправедливо ставляться роботодавці через їхню активність у соцмережі
12:08
Росіяни вчергове обстріляли Херсонщину: поранено двох людей
12:02
OPINION
Валерій Чалий
На що не заслужили українці?
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Папа молився за мир, але так і не згадав про Україну, а Чорне море перетворюється на лінію фронту. Акценти світових ЗМІ 6 серпня
11:08
Після землетрусу в міському районі округу Піньюань, Дечжоу, провінція Шаньдун, Китай, 6 серпня 2023 р.
У Китаї внаслідок землетрусу 21 людина дістала поранення
11:01
Ексклюзив
ДПСУ
РФ змінила тактику на кордоні із Чернігівщиною: журналіст повідомляє про роботу ДРГ
10:41
OPINION
Микола Княжицький
Чи треба далі обмежувати виїзд чоловіків за кордон?
10:16
втрати рф
Розвідка Британії назвала кількість втрат Росії в Україні серед десантних військ
10:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Безпечних місць на Чорному морі для суден з трикольоровою ганчіркою вже не лишилось
10:00
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Мирослав Чех: Чи існує криза між Україною та Польщею та про можливі провокації "пригожинців"
09:53
ЗСУ
"Найголовніше, що не припиняється": Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ
09:35
ЗРК С-300 РФ
Армія Росії завдала ракетних ударів по Харкову
09:17
Оновлено
Харківщина: обстріл
Росія вдарила КАБом по центру переливання крові на Харківщині: 2 людини загинули, 4 поранено
09:05
Кирило Буданов
Буданов: Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні
08:50
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
У Словаччині президентка дозволила девʼятьом громадянам служити в українській армії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV