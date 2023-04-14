Америка замінить бойову групу, яка тренує українських військових в Німеччині
У Пентагоні заявили про плани провести ротацію американської бойової групи, яка тренує ЗСУ на полігоні в німецькому Графенвері
Про це сказав під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
"Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою – Україна (JMTGU) на навчальному полігоні Графенвер у Німеччині", - зазначив він.
Ця бойова група зі штату Нью-Йорк взяла на себе керівництво JMTGU у серпні 2022 року.
"І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань", - каже Райдер.
- Наприкінці березня Пентагон заявляв, що понад 11 тисяч українських військових тренуються за кордоном. Також згодом стало відомо, що бійці Збройних Сил України "порівняно скоро" розпочнуть тренування на американських танках M1-A1 Abrams.
- Вже 6 квітня українські танкісти завершили навчання на Challenger 2 у Великій Британії та мали повернутися додому.
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