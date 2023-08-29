Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ відступає на тлі прориву лінії оборони на Запорізькому напрямку, - Гуменюк

Армія РФ відступає на тлі прориву лінії оборони на Запорізькому напрямку, - Гуменюк

29 серпня, 2023 вiвторок
10:42
Війна з Росією ЗСУ

Російські загарбники відступають на тлі прориву українськими військами ворожої лінії оборони у Запорізькій області

Про це в етері телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі "проривна". Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - зазначила речниця.

Також вона підкреслила, що для України важливий кожен населений пункт, який звільняється Силами оборони.

"Саме просування Сил оборони – це також дуже потужний психологічний тиск на ворога, що в умовах гібридної війни теж є зброєю", - наголосила вона.

Окрім того, Гуменюк пояснила, що будь-який населений пункт – це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі оборони, "для того, щоб не бути вибитими звідти, і для того, щоб міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога".

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли  в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи. 

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту. 

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Дмитро Кулеба
29 серпня, 2023 вiвторок
Кулеба заявив, що Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з російського полону
Блаженніший Святослав
29 серпня, 2023 вiвторок
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
Сергей Згурец
28 серпня, 2023 понедiлок
Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.33
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
12:09
Вольфганг Амадея Моцарта
Музика Моцарта полегшує біль немовлят під час медичних процедур, - дослідження
12:04
Маргарита Симоньян
Пропагандистка Симоньян пояснила, чому дрони долітають до Москви: тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах
12:03
OPINION
Мирослав Гай
Немає ідеальної зброї. Це війна ресурсів
11:55
У Львові пройшов форум із реінтеграції ветеранів
11:53
лікарня, смерть
Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 214 людей
11:51
Білорусь, Лукашенко
До Білорусі прибув черговий російський ешелон для участі у навчаннях ОДКБ
11:51
Верховна Рада
Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію нардепів
11:44
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Військовий експерт Селезньов розповів, які можливості отримали ЗСУ після знищення позиції ворога на Тарханкуті
11:37
обмін
Додому повернули тіла ще 84 полеглих українських воїнів
11:30
імпорт електроенергії
Україна встановила новий літній максимум споживання електроенергії: довелося брати аварійну допомогу
11:26
Обстріл Куп'янська 29 серпня
Росіяни вранці вдарили по Куп'янську: загинув чоловік, ще один поранений
11:18
прощання з Андрієм Пільщиковим, позивний Джус
У Патріаршому соборі попрощалися із загиблим на Житомирщині пілотом Джусом
11:16
Ентоні Блінкен
Блінкен: США рішуче засуджують переслідування кримських татар Росією
11:14
Михайло Федоров
Після перемоги буде потрібен новий бренд України, який об'єднуватиме всіх, – Федоров
11:08
OpenAI випустить для великого бізнесу нову версію ChatGPT
11:00
Горіх волоський
Горіховий Спас. Що потрібно освячувати та чого не можна робити
10:55
Поєдинок Усика з Дюбуа
WBA оцінила скандальний удар Дюбуа у поєдинку з Усиком
10:41
міна, розмінування
На Чернігівщині автівка підірвалася на міні: загинуло подружжя, дітей шпиталізували
10:37
На фото: нардепи
"Ефект Тищенка/Арістова": як заборона на виїзд нардепів за кордон повпливала на парламентську дипломатію, - рух "ЧЕСНО"
10:35
Після висадки на Місяць Індія планує запустити космічний корабель до Сонця
10:34
Огляд
міжнародний огляд
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
10:22
на фото: наслідки російського обстрілу, Херсон
За добу росіяни обстріляли 9 областей України: 6 людей загинуло, 15 поранено
10:15
СБУ затримала терориста "ДНР", який намагався втекти до невизнаного Придністров'я
10:14
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує у Чорному морі 4 ворожих кораблі, ракетоносії відсутні
10:09
Російські військові
Виплати російським військовим у декілька разів перевищують середню зарплату населення РФ, - британська розвідка
10:08
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Згурець розповів, скільки солдатів щомісяця забезпечує Росії прихована мобілізація
10:05
OPINION
Ростислав Павленко
Проблеми спецефектами не вирішуються
09:37
На фото: черв'як у мозку
Уперше у світі вчені знайшли в мозку людини 8-сантиметрового черв'яка
09:28
мікроскоп наука
Агресивна форма дитячого раку, яка розвивається у м'язовій тканині, може отримати новий метод лікування
09:22
соняшник
У День пам'яті захисників Укрпошта випустила нову марку
09:20
ЗСУ
ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області, - Генштаб
09:17
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку сконцентровано близько 120 тис. вояків РФ, - боєць ЗСУ
09:07
Південна Корея
Південна Корея збільшила допомогу Україні у вісім разів, до $394 млн наступного року
09:07
ПВК Вагнера
Кремль наказав спецслужбам готуватися до загрози нового військового заколоту, - ЗМІ
09:00
перепоховання
Сьогодні Україна відзначає День пам’яті загиблих захисників
08:56
США Японія
США схвалили продаж крилатих ракет великої дальності Японії
08:37
Білорусь-росія навчання
Білорусь готується до військових навчань ОДКБ. У ЗСУ не виключають провокації на північних кордонах
08:34
фейк
Тотальна корупція, безуспішний контрнаступ та зневіра партнерів: Кремль визначив тематику нового етапу інформаційної війни проти України
08:16
Toyota
Після збою системи в Японії зупинились 14 заводів Toyota
08:11
У Білорусі вагнерівцям вже місяць видають паспорти зі зміненими прізвищами, - опозиціонер
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV