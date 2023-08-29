Армія РФ відступає на тлі прориву лінії оборони на Запорізькому напрямку, - Гуменюк

Про це в етері телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі "проривна". Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - зазначила речниця.

Також вона підкреслила, що для України важливий кожен населений пункт, який звільняється Силами оборони.

"Саме просування Сил оборони – це також дуже потужний психологічний тиск на ворога, що в умовах гібридної війни теж є зброєю", - наголосила вона.

Окрім того, Гуменюк пояснила, що будь-який населений пункт – це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі оборони, "для того, щоб не бути вибитими звідти, і для того, щоб міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога".

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку.