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Атаки на Чорноморський флот РФ: британська розвідка оцінила здатність окупантів надалі блокувати українські порти

26 вересня, 2023 вiвторок
09:47
Війна з Росією Чорноморський флот РФ

Після низки українських атак на Чорноморський флот РФ здатність Росії надалі блокувати порти України, ймовірно, зменшиться

Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

"За останні тижні Чорноморський флот Росії (ЧФ РФ) зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними і більш скоординованими, ніж досі у війні. Фізична шкода, завдана ЧФ, майже напевно є серйозною, але локалізованою", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що російський флот не втратив здатності завдавати ударів крилатими ракетами і патрулювати місцевість. Однак, на думку британських розвідників, здатність росіян здійснювати ширше регіональне патрулювання та забезпечувати фактичну блокаду українських портів буде зменшена. Крім того, ймовірно погіршиться здатність РФ проводити планове техобслуговування та захищати свої активи в портах. 

"У Чорному морі триває динамічна, масштабна морська битва. Це, ймовірно, змусить Росію зайняти оборонну позицію і водночас продемонструє, що українські військові можуть підірвати символічну і стратегічну міць Кремля стосовно його теплого водного порту в окупованому Севастополі", - додали у розвідці Британії. 

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів. 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка  "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

22 вересня унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ був уражений штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Ракета влучила туди під час наради керівництва. 

Зазначається, що у результаті спецоперації, яку назвали "Крабовая ловушка", серед окупантів є десятки загиблих та поранених, зокрема й вищий керівний склад флоту.

Україна
Росія
Крим
експорт зерна
окуповані території
Велика Британiя
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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