Атаки на Чорноморський флот РФ: британська розвідка оцінила здатність окупантів надалі блокувати українські порти

Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

"За останні тижні Чорноморський флот Росії (ЧФ РФ) зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними і більш скоординованими, ніж досі у війні. Фізична шкода, завдана ЧФ, майже напевно є серйозною, але локалізованою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський флот не втратив здатності завдавати ударів крилатими ракетами і патрулювати місцевість. Однак, на думку британських розвідників, здатність росіян здійснювати ширше регіональне патрулювання та забезпечувати фактичну блокаду українських портів буде зменшена. Крім того, ймовірно погіршиться здатність РФ проводити планове техобслуговування та захищати свої активи в портах.

"У Чорному морі триває динамічна, масштабна морська битва. Це, ймовірно, змусить Росію зайняти оборонну позицію і водночас продемонструє, що українські військові можуть підірвати символічну і стратегічну міць Кремля стосовно його теплого водного порту в окупованому Севастополі", - додали у розвідці Британії.