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Головна війна з Росією Авіація, артилерія, міномети і "гради": під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

Авіація, артилерія, міномети і "гради": під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

2 квітня, 2023 неділя
12:06
війна з Росією Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

У Донецькій області російські війська за добу здійснили 20 вогневих атак, постраждали дев’ять населених пунктів, є поранені серед мирних жителів

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Зазначається, що під ударами перебували Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Північне, Времівка, Дружба, Предтечине. Також повідомляється, що армія РФ застосувала авіацію, "гради", артилерію та міномети.

Знищений і пошкоджений 21 цивільний об’єкт – 10 житлових будинків, школа, будинок культури, адміністративні будівлі, господарча споруда, автомобілі.

Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

Три авіаудари загарбники завдали по Авдіївці. Загалом росіяни атакували місто сім разів. Руйнувань зазнали багатоповерховий будинок та адміністративна будівля. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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З "градів" російські війська накрили Торецьк, поцілили у багатоповерховий будинок та об’єкти соціальної інфраструктури. Є травмовані цивільні.

Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

Також зазначається, що поліція допомогла евакуювати ще 166 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 58 350 осіб, серед них 7253 – діти, 2627 – люди з інвалідністю. 

  • У неділю, 2 квітня, росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, щонайменше троє людей загинули, а шестеро поранені.
  • 2 квітня повідомлялося, що зі Слов'янська, що на Донеччині, дітей евакуюватимуть примусово, а опікунів, які відмовляються виїхати, позбавлятимуть обов'язків.
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
ракетний удар
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