Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Зазначається, що під ударами перебували Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Північне, Времівка, Дружба, Предтечине. Також повідомляється, що армія РФ застосувала авіацію, "гради", артилерію та міномети.

Знищений і пошкоджений 21 цивільний об’єкт – 10 житлових будинків, школа, будинок культури, адміністративні будівлі, господарча споруда, автомобілі.

Три авіаудари загарбники завдали по Авдіївці. Загалом росіяни атакували місто сім разів. Руйнувань зазнали багатоповерховий будинок та адміністративна будівля. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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З "градів" російські війська накрили Торецьк, поцілили у багатоповерховий будинок та об’єкти соціальної інфраструктури. Є травмовані цивільні.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також зазначається, що поліція допомогла евакуювати ще 166 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 58 350 осіб, серед них 7253 – діти, 2627 – люди з інвалідністю.