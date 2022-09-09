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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Авіація ЗСУ впродовж доби вразила два ворожі опорні пункти, три ЗРК, гелікоптер Ка-52 і 15 районів скупчення окупантів

Авіація ЗСУ впродовж доби вразила два ворожі опорні пункти, три ЗРК, гелікоптер Ка-52 і 15 районів скупчення окупантів

9 вересня, 2022 п'ятниця
08:12
війна з Росією техніка

8 вересня Збройні сили України уразили два опорні пункти армії РФ, три зенітних ракетних комплекси, гелікоптер Ка-52 і 15 районів скупчення російських загарбників

Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують уражати російських окупантів, бойову техніку на території нашої країни.

"Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси", - інформує Генштаб.

Також наші захисники знищили чотири безпілотика та гелікоптер Ка-52 армії РФ.

Утрати російських загарбників уточнюються.

Крім того, 8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів і просунулися майже на 50 км за 3 дні - на Харківщині.

"За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію російської федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків", - йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і живу силу загарбників на Харківщині та відбили наступ окупантів у двох напрямках на Донеччині.
  • Харківщина продовжує зазнавати обстрілів з боку російських військ, внаслідок цього гинуть мирні українці.
  • У ніч на 8 вересня російська армія обстріляла чотири райони Харківської області, внаслідок чого постраждали 8 мирних жителів. Російські окупанти 8 вересня, завдали удари з "ураганів" по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.
  • У тимчасово окупованій Херсонській області рашисти обмежують пересування місцевих між населеними пунктами, а цивільні авто, які наближаються до понтонних переправ - обстрілюють.
  • За добу 8 вересня російські окупанти випустили на територію України 45 авіаційних та 5 ракетних ударів. Повідомляється про жертв серед мирного населення.

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Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
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