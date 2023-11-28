Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна в Ізраїлі Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС, - Bloomberg

Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС, - Bloomberg

28 листопада, 2023 вiвторок
04:38
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Центральний банк Ізраїлю оцінив наслідки від війни з палестинським угрупованням ХАМАС у 198 млрд шекелів ($53 млрд), половина цієї суми припадає на військові витрати

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані ізраїльського регулятора, які містять оцінку економічних наслідків війни.

Згідно з прогнозом Банку Ізраїлю, зростання ВВП за підсумками року становитиме 2% (у попередньому прогнозі цей показник мав зрости на 2,3%). На аналогічну величину ВВП зросте і 2024 року, хоча попередня оцінка становила 2,8%. Дефіцит бюджету до кінця року становитиме 3,7% ВВП, до кінця 2024 року – 5%. Інфляція за підсумками 2024 року становитиме 2,4%. Очікується, що валові витрати на оборону у 2023–2025 роках становитимуть 107 млрд шекелів ($28,84 млрд).

12 листопада Bloomberg з посиланням на Мінфін писав, що військові дії Ізраїлю проти ХАМАС коштують йому $260 млн щодня. За даними агентства, конфлікт вже завдав економічних збитків у розмірі майже $8 млрд.

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також 26 листопада у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

У неділю, 26 листопада, ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

27 листопада ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди.

Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

Економіка
Ізраїль
Хамас
Читайте також:
Карта. Херсон_2211
26 листопада, 2023 неділя
Окупанти не зможуть зупинити рух ЗСУ на Херсонщині, - полковник Грант про переломний момент війни
танкер Johnny Ranger
27 листопада, 2023 понедiлок
Армія США звільнила танкер, захоплений озброєними особами поблизу Ємену
Путін
26 листопада, 2023 неділя
Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною"
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
05:58
Фрітаун, Сьєрра-Леоне
У Сьєрра-Леоне бойовики напали на казарми і тюрму: відомо про 20 загиблих
05:41
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня
05:24
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег Йордану для обговорення принципів створення Палестинської держави
03:33
шторм в окупованому Криму
В ISW розповіли, як шторм на Чорному морі вплинув на військові дії на фронті
03:05
Швейцарія
Армія позаблокової Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак
02:37
Georgian Airways
Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом
02:09
терористи ХАМАС
Байден пообіцяв звільнити усіх заручників, яких захопив ХАМАС
01:41
Росія транспорт аеропорти
На Камчатці в РФ Берингове море затопило аеродром
01:13
Оновлено
сніг, негода в Україні
Тепло для 120 тисяч людей: в Одесі відновили роботу котельні, пошкодженої через негоду
00:56
ЗАЕС
Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
00:52
З Куп'янського району Харківщини евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли
00:28
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом конгресу США
00:15
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій
2023, понедiлок
27 листопада
23:43
Оновлено
Німеччина надає 300 млн євро для підтримки української енергомережі
23:10
діти, війна
Бюро ПАРЄ створило спецкомітет зі становища дітей України
23:00
Ексклюзив
мобілізація
Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий
22:45
Оновлено
Ізраїль
ХАМАС звільнив ще 11 заручників, виконавши домовленості 4-денного перемир'я
22:32
Оновлено
Сенат США
Допомога США Україні: лідер більшості в сенаті анонсував розгляд законопроєкту
22:22
Зеленський
Україна вийшла з угоди між членами СНД про соціальні та правові гарантії військовослужбовців
22:07
Ексклюзив
електроенергія
Зростання тарифів для бізнесу: промисловості виживати буде важче, ніж при "злочинному Роттердамі+", - Жеваго
22:06
Фінляндія, кордон
Фінляндія має намір вжити додаткових заходів через потік біженців на кордоні з РФ
21:46
Оновлено
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
21:16
книги
"Автентичний" стало словом 2023 року, за версією Merriam-Webster
20:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Операція ГУР МО щодо заводу РФ з виробництва ракет Х-59 була вдалою. Колонка Сергія Згурця
20:43
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Підвищення тарифів може призвести до банкрутства багатьох підприємств, -  Жеваго
20:30
на фото Володимир Зеленський
Зеленський запевнив Урсулу фон дер Ляєн, що Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії до засідання Євроради
20:29
Безугла
Безугла не вважає свої дописи помилкою і наполягає: Генштаб не має плану дій на 2024 рік
20:00
OPINION
Василь Зима
Вони домовляються у нас за спиною...
19:49
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, - Генштаб
19:39
Матеуш Моравецький
Дуда прийняв присягу в нового уряду Моравецького. Його має затвердити сейм
19:32
Міноборони й посольство США домовилися про посилення спільного контролю за зброєю
19:21
Ексклюзив
затримані колаборанти, Харківщина
У Харківській прокуратурі назвали кількість колаборантів, які залишились після деокупації території області
19:20
фейк
У TikTok шириться відеозаява Зеленського про "скасування" воєнного стану в 10 областях України. Це фейк
19:04
Оновлено
"Дніпро-1" обіграв "Чорноморець": результати матчів 15-го туру УПЛ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 642-го дня війни: повернення "Скіфського золота" й атака ГУР на Смоленський авіазавод
18:56
РФ обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії: поранена жінка, пошкоджені житлові будинки
18:36
сектор Гази
Тимчасове перемир'я між ХАМАСом та Ізраїлем продовжено до 30 листопада
18:33
Безугла
Нардеп-"слуга" зареєстрував постанову про відкликання Безуглої з комітету ВР з нацбезпеки
18:20
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії імплементацію Формули миру
18:13
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Три загрози з Чорного моря: військовий експерт Риженко розповів, чого чекати українцям взимку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV