Дипломат поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Дуже важливо, що Велика Британія після брекзиту – а треба памʼятати, яку роль у цьому процесі відігравало ведення перемовин Берлін - Париж, а також Берлін і Вашингтон після стосунків Меркель – Трамп, - відновили свої тісні, конструктивні, ділові відносини: Берлін із Вашингтоном, а Париж із Лондоном. З точки зору міжнародних відносин можна сказати, що події, які відбулися з наданням Україні кандидатства щодо вступу у Євросоюз, і події на саміті Великої сімки - це переломний момент у формуванні антикремлівської, антипутінської коаліції", - зауважив Роман Безсмертний.

Політик додав, що консолідація Джонсона з Макроном та Байдена з Шольцом уже повинні визначити долю Російської Федерації після війни з Україною.

"Весь цей союз друзів України, ця антипутінська коаліція мають оформитися, визначившись у питанні: доля Росії після війни? Не можна переоцінити ті факти, які відбулися в рамках G7 навіть із точки зору загальної заяви щодо підтримки України", - зазначив Безсмертний.

25 червня президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.

26 червня прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту Великої сімки погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент.

27 червня Білий дім оприлюднив перелік нових санкцій країн G7 проти Росії.

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