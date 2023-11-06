Байден відстає від Трампа в п'яти з шести ключових штатів за рік до виборів, - опитування
За рік до виборів 2024 року лідер США Джо Байден відстає від експрезидента Дональда Трампа в п'яти з шести ключових для результатів голосування штатів
Про це свідчать нові опитування, проведеного The New York Times та Дослідницьким інститутом Сієнського коледжу.
Так, чинний президент Байден програє своєму найімовірнішому супернику від республіканців Трампу з різницею 4-10 відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців у штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія. Байден випереджає конкурента лише у Вісконсині на два відсоткові пункти.
Під час дослідження респонденти з усіма рівнями доходу заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, тоді як політика Трампа їм допомогла.
Дві третини опитаних переконані, що країна рухається в неправильному напрямку.
Виборців також непокоїть похилий вік Байдена – 81 рік: 71% респондентів зазначили, що Байден "занадто старий", щоб бути ефективним президентом. А 62% заявили, що Байдену не вистачає "гостроти розуму", щоб бути ефективним.
Водночас 39% респондентів назвали занадто старим Трампа, якому 77 років.
З різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу, ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні.
Перевагу Трампу в економічних питаннях віддали як чоловіки, так і жінки, з вищою освітою та без неї, серед усіх вікових категорій і рівня доходів.
Що відомо про вибори у США
16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що змагатиметься за крісло в Білому домі у 2024 році.
25 квітня Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році. У вересні він підтвердив свої наміри змагатися за посаду "заради демократії".
21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.
2 серпня Трамп утретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.
Водночас колишній президент США Барак Обама пообіцяв нинішньому лідеру країни Джо Байдену свою повну підтримку на виборах у 2024 році.
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