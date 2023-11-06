Байден відстає від Трампа в п'яти з шести ключових штатів за рік до виборів, - опитування

Про це свідчать нові опитування, проведеного The New York Times та Дослідницьким інститутом Сієнського коледжу.

Так, чинний президент Байден програє своєму найімовірнішому супернику від республіканців Трампу з різницею 4-10 відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців у штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія. Байден випереджає конкурента лише у Вісконсині на два відсоткові пункти.

Під час дослідження респонденти з усіма рівнями доходу заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, тоді як політика Трампа їм допомогла.

Дві третини опитаних переконані, що країна рухається в неправильному напрямку.

Виборців також непокоїть похилий вік Байдена – 81 рік: 71% респондентів зазначили, що Байден "занадто старий", щоб бути ефективним президентом. А 62% заявили, що Байдену не вистачає "гостроти розуму", щоб бути ефективним.

Водночас 39% респондентів назвали занадто старим Трампа, якому 77 років.

З різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу, ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні.

Перевагу Трампу в економічних питаннях віддали як чоловіки, так і жінки, з вищою освітою та без неї, серед усіх вікових категорій і рівня доходів.

Що відомо про вибори у США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що змагатиметься за крісло в Білому домі у 2024 році.

25 квітня Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році. У вересні він підтвердив свої наміри змагатися за посаду "заради демократії".

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.

2 серпня Трамп утретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Водночас колишній президент США Барак Обама пообіцяв нинішньому лідеру країни Джо Байдену свою повну підтримку на виборах у 2024 році.