Про це пише Reuters з посиланням на дані опитування телекомпанії ZDF.

Близько 70% опитаних схвалили підтримку України Німеччиною, хоча кількість людей, які хотіли сильнішої військової підтримки, скоротилася до 35% з 44% на початку липня. Водночас 22% заявили, що не хочуть, щоб Німеччина підтримувала Україну і ціни на енергоносії стали нижчими.

Понад дві третини опитаних вважають недостатніми заходи, які вижила країна, щоб допомогти німцям покрити більші витрати через війну, включаючи зниження цін на квитки в громадському транспорті та здешевлення бензину. Лише 20% визнали їх задовільними.

Інтерв'ю респондентів провели 12-14 липня. Опитали 1167 випадково відібраних людей.

23 червня опитування Агентства Європейського Союзу з питань притулку та Організації економічного співробітництва та розвитку показувало, що українські іммігранти в цілому задоволені пропонованими умовами в країнах Європейського Союзу.

29 червня результати опитування свідчили, що абсолютна більшість українців не готова поступитися Росії територією заради миру.

12 липня закрите опитування, проведене на замовлення Кремля свідчило: 30% росіян вважають, що війну потрібно зупинити прямо зараз.

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