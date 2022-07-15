Більшість німців підтримує Україну, попри підвищення цін в країні, — опитування
Понад половина громадян Німеччини хочуть і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти Росії, навіть якщо це призведе до здорожчання енергії
Про це пише Reuters з посиланням на дані опитування телекомпанії ZDF.
Близько 70% опитаних схвалили підтримку України Німеччиною, хоча кількість людей, які хотіли сильнішої військової підтримки, скоротилася до 35% з 44% на початку липня. Водночас 22% заявили, що не хочуть, щоб Німеччина підтримувала Україну і ціни на енергоносії стали нижчими.
Понад дві третини опитаних вважають недостатніми заходи, які вижила країна, щоб допомогти німцям покрити більші витрати через війну, включаючи зниження цін на квитки в громадському транспорті та здешевлення бензину. Лише 20% визнали їх задовільними.
Інтерв'ю респондентів провели 12-14 липня. Опитали 1167 випадково відібраних людей.
- 23 червня опитування Агентства Європейського Союзу з питань притулку та Організації економічного співробітництва та розвитку показувало, що українські іммігранти в цілому задоволені пропонованими умовами в країнах Європейського Союзу.
- 29 червня результати опитування свідчили, що абсолютна більшість українців не готова поступитися Росії територією заради миру.
- 12 липня закрите опитування, проведене на замовлення Кремля свідчило: 30% росіян вважають, що війну потрібно зупинити прямо зараз.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.06
Купівля 36.06Продаж 36.84
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 36.84
- Актуальне
- Важливе