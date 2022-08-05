Про це інформує на сайті Київський міжнародний інститут соціології.

КМІС провів опитування серед українців щодо релігійного визначення. 72% респондентів ідентифікують себе як православних.

"54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ московського патріархату. Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації", - йдеться в повідомленні.

Соціологи порівнюють результати з 2021 роком - нині частка тих, хто ідентифікує себе з Православною церквою України, зріс із 42% до 54%. Разом із тим знизилася кількість віруючих саме московського патріархату - з 18% до 4%.

"Після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії, конфесії називалися рідше", - додали в КМІС.

Загалом опитали 2 тисячі респондентів з різних регіонів України.

Довідково. Опитування проводили 6-20 липня методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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