Болгарія скасувала концесію нафтового порту російському Лукойлу
Парламент Болгарії в п’ятницю ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець біля міста Бургас російському нафтовому гіганту Лукойл
Про це повідомляє болгарський портал БНР.
Пропозицію припинити договір концесії на порт Росенець, внесену цього тижня, ухвалили одразу в першому та другому читанні, де її підтримали 144 депутати парламенту Болгарії, проти висловились 52 парламентарі.
За словами ініціаторів поправки, цей крок відповідає санкціям, накладеним Європейським Союзом проти Росії, і концесія нафтопереробного заводу "Лукойл" над портом також підпадає під дію санкцій.
Згідно з поправкою, протягом двох тижнів після відкликання концесії Міністерство транспорту та комунікацій Болгарії має взяти на себе оперативне управління об'єктами.
"Припинення концесії не дозволить Росії використовувати болгарську інфраструктуру для фінансування війни в Україні", – йдеться в повідомленні.
Термінал Росенець, призначений для приймання, зберігання й транспортування нафтохімічної сировини, "Лукойл" узяв у концесію у 2011 році. Тимчасовий уряд Болгарії минулоріч вирішив продовжити концесію на 24 роки.
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