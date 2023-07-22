Болгарія скасувала концесію нафтового порту російському Лукойлу

Про це повідомляє болгарський портал БНР.

Пропозицію припинити договір концесії на порт Росенець, внесену цього тижня, ухвалили одразу в першому та другому читанні, де її підтримали 144 депутати парламенту Болгарії, проти висловились 52 парламентарі.

За словами ініціаторів поправки, цей крок відповідає санкціям, накладеним Європейським Союзом проти Росії, і концесія нафтопереробного заводу "Лукойл" над портом також підпадає під дію санкцій.

Згідно з поправкою, протягом двох тижнів після відкликання концесії Міністерство транспорту та комунікацій Болгарії має взяти на себе оперативне управління об'єктами.

"Припинення концесії не дозволить Росії використовувати болгарську інфраструктуру для фінансування війни в Україні", – йдеться в повідомленні.

Термінал Росенець, призначений для приймання, зберігання й транспортування нафтохімічної сировини, "Лукойл" узяв у концесію у 2011 році. Тимчасовий уряд Болгарії минулоріч вирішив продовжити концесію на 24 роки.