Болгарія цьогоріч збільшить військову допомогу Україні

Про це пише Euractiv.

"Ця військова допомога дозволить, коли Україні вдасться звільнити всі окуповані території, допомогти стабілізувати регіон – у Чорному морі, Південно-Східній Європі та на східному фланзі НАТО. Це головна причина і розуміння, через які Болгарія допомагає Україні", - заявив Тагарєв.

За його словами, допомога, яку Болгарія надала, високо оцінена керівництвом України та українською армією, а також союзниками.

Він також пояснив, що болгарське суспільство має знати, що Болгарія допомагає Україні, оскільки соціологічні опитування, проведені у 2022 році, показали, що майже 70% болгар проти надсилання військової допомоги Києву.

"Допомога, яка надається Україні, спрямована не лише на забезпечення нагальних військових потреб, але й на те, щоб у довгостроковій перспективі Збройні сили України досягли дуже високого рівня оперативної сумісності з НАТО", - сказав міністр.