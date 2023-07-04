Болгарія цьогоріч збільшить військову допомогу Україні
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна збільшить військову допомогу для України у 2023 році
Про це пише Euractiv.
"Ця військова допомога дозволить, коли Україні вдасться звільнити всі окуповані території, допомогти стабілізувати регіон – у Чорному морі, Південно-Східній Європі та на східному фланзі НАТО. Це головна причина і розуміння, через які Болгарія допомагає Україні", - заявив Тагарєв.
За його словами, допомога, яку Болгарія надала, високо оцінена керівництвом України та українською армією, а також союзниками.
Він також пояснив, що болгарське суспільство має знати, що Болгарія допомагає Україні, оскільки соціологічні опитування, проведені у 2022 році, показали, що майже 70% болгар проти надсилання військової допомоги Києву.
"Допомога, яка надається Україні, спрямована не лише на забезпечення нагальних військових потреб, але й на те, щоб у довгостроковій перспективі Збройні сили України досягли дуже високого рівня оперативної сумісності з НАТО", - сказав міністр.
- Нагадаємо, Болгарія 9 грудня узгодила передачу Україні легкого озброєння та боєприпасів.
- На початку квітня міноборони Болгарії визначило агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру. 6 квітня Болгарія повністю закрила порти для російських суден у рамках директиви ЄС про виконання санкцій.
- 11 квітня у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.
- 6 червня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте 20 червня президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.
- Уряд Болгарії анонсував новий пакет допомоги 21 червня – до нього увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії і їх не потрібно закуповувати.
- 27 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.
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