Боротьба України за Євро-2024, новий тренер "Шахтаря" і натяки Усика про закінчення кар'єри: огляд українського спорту за тиждень

Футбол

Збірна України і боротьба за Євро-2024

У вівторок Україна зіграла свій матч у 8-му турі кваліфікації Євро-2024. Наша національна команда завдяки голам Михайла Мудрика, Артема Довбика і курйозному автоголу Раяна Кемензулі - перемогла Мальту з рахунком 3:1.

Тепер у команди Сергія Реброва 13 очок і друге місце у групі C. Збірна Англії обіграла Італію (3:1) та вже вийшла на Євро-2024. Зараз англійці очолюють групу з 16 очками. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного залікового пункту.

Італія та Північна Македонія мають матч в запасі. І ця зустріч є надважливою (!) для України. Якщо італійці втратять очки у матчі з македонцями, то українцям достатньо не програти в останній зустрічі, щоб вийти на Євро-2024.

Останній матч відбору, Україна - Італія, буде зіграний 20 листопада.

Фото: Фото: flashscore

Новий тренер "Шахтаря"

Головна новина українського клубного футболу - це зміна тренера "Шахтаря". У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Льовеном. Разом із нідерландцем "гірників" залишив весь тренерський штаб.

Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став спортивний директор клубу Даріо Срна. За словами хорвата, клуб все ж веде перемовини щодо фахівця, який повинен очолити донецьку команду на постійній основі.

Проте до наступних матчів команду готує саме Срна. В УПЛ на "Шахтар" чекає зустріч проти черкаського ЛНЗ, а вже в середу зустріч з "Барселоною" у Лізі чемпіонів.

Патрік ван Льовен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.

Фото: ФК "Шахтар"

УЄФА виніс вердикт стосовно матчу "Маккабі" - "Зоря"

Матч 3-го туру Ліги конференцій між луганською "Зорею" та "Маккабі" з Тель-Авіву перенесли через війну в Ізраїлі. УЄФА вирішив поки не проводити на території Ізраїлю міжнародних матчів через війну, яка спалахнула після нападу ХАМАС на країну.

Гру 3-го туру ЛК між тель-авівським "Маккабі" та "Зорею" перенесено з 26 жовтня на 25 листопада. Де відбудеться зустріч наразі невідомо.

Окрім цього, відкладено й інші матчі ізраїльських клубів у єврокубках.

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Бокс

Усик і завершення кар'єри

Український боксер Олександр Усик заявив, що підходить до того моменту, коли треба замислюватись стосовно того, чим він займатиметься після завершення кар'єри

"Кожного дня. Кожного дня у мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок. В якийсь момент, лягаючи спати після молитви я подумав: "Навіщо я про це все думаю?". Але кожного дня я думаю про бокс, кар’єру, яка ще на хорошій стадії. У мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати", - каже Олександр Усик.

37-річний боксер певен, що йому залишилось мало часу у великому спорті.

"Але будемо реалістами, я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті. Справді я підхожу до того моменту, коли треба задумуватись про інший вид діяльності, яким ти будеш займатися після завершення своєї професійної кар’єри", - сказав Усик.

Фото: Getty Images

Стронгмен

Українські ветерани й турнір Шварценеггера зі стронгмена

На тижні українські ветерани війни з РФ побили світовий рекорд зі стронгмена на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe.

На змаганнях у Мадриді українські ветерани протягли за канат, в упорі сидячі, чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 м за 30,69 сек. Це новий світовий рекорд в цій дисципліні.

У турнірі взяли участь восьмеро українських захисників, які отримали важкі поранення та травми під час бойових дій і є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів "Сильні України". Це Олександр Швачка, В'ячеслав Цюх, Владислав Шатіло, Євген Смага, Артем Марченко, Артем Погорілий, Михайло Дроботенко та Денис Барчук.

Фото: Федерація стронгмену України



Хокей

Новий тренер збірної України

Новим головним тренером збірної України з хокею призначили Дмитра Христича, який виступав у найсильнішій у світі лізі - НХЛ. З Христичем уклали контракт на один рік. Його асистентами у національній команді стали головний тренер київського "Сокола" Олег Шафаренко та канадець Нік Філан.

Перед новим тренером поставлено завдання вивести збірну України до дивізіону 1А чемпіонату світу - другого за силою на рівні збірних.

54-річний Дмитро Христич замінив на посаді головного тренера Вадима Шахрайчука, якого звільнили після того, як у нього виявили російський паспорт.

Фото: Getty Images