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Боротьба України за Євро-2024, новий тренер "Шахтаря" і натяки Усика про закінчення кар'єри: огляд українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
21 жовтня, 2023 субота
15:25
Спорт Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024

З 15 по 21 жовтня в українському спорті трапилось чимало цікавих подій. Еспресо.TV підготував огляд найголовніших новин

Футбол

Збірна України і боротьба за Євро-2024

У вівторок Україна зіграла свій матч у 8-му турі кваліфікації Євро-2024. Наша національна команда завдяки голам Михайла Мудрика, Артема Довбика і курйозному автоголу Раяна Кемензулі - перемогла Мальту з рахунком 3:1.

Тепер у команди Сергія Реброва 13 очок і друге місце у групі C. Збірна Англії обіграла Італію (3:1) та вже вийшла на Євро-2024. Зараз англійці очолюють групу з 16 очками. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного залікового пункту.

Італія та Північна Македонія мають матч в запасі. І ця зустріч є надважливою (!) для України. Якщо італійці втратять очки у матчі з македонцями, то українцям достатньо не програти в останній зустрічі, щоб вийти на Євро-2024.

Останній матч відбору, Україна - Італія, буде зіграний 20 листопада. 

Турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру відбору Євро-2024

Фото: Фото: flashscore

Новий тренер "Шахтаря"

Головна новина українського клубного футболу - це зміна тренера "Шахтаря".  У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Льовеном. Разом із нідерландцем "гірників" залишив весь тренерський штаб.

Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став спортивний директор клубу Даріо Срна. За словами хорвата, клуб все ж веде перемовини щодо фахівця, який повинен очолити донецьку команду на постійній основі.

Проте до наступних матчів команду готує саме Срна. В УПЛ на "Шахтар" чекає зустріч проти черкаського ЛНЗ, а вже в середу зустріч з "Барселоною" у Лізі чемпіонів. 

Патрік ван Льовен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.

Рінат Ахметов і Даріо Срна

Фото: ФК "Шахтар"

УЄФА виніс вердикт стосовно матчу "Маккабі" - "Зоря"

Матч 3-го туру Ліги конференцій між луганською "Зорею" та "Маккабі" з Тель-Авіву перенесли через війну в Ізраїлі. УЄФА вирішив поки не проводити на території Ізраїлю міжнародних матчів через війну, яка спалахнула після нападу ХАМАС на країну.  

Гру 3-го туру ЛК між тель-авівським "Маккабі" та "Зорею" перенесено з 26 жовтня на 25 листопада. Де відбудеться зустріч наразі невідомо. 

Окрім цього, відкладено й інші матчі ізраїльських клубів у єврокубках. 

Зоря

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Бокс

Усик і завершення кар'єри

Український боксер Олександр Усик заявив, що підходить до того моменту, коли треба замислюватись стосовно того, чим він займатиметься після завершення кар'єри

"Кожного дня. Кожного дня у мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок. В якийсь момент, лягаючи спати після молитви я подумав: "Навіщо я про це все думаю?". Але кожного дня я думаю про бокс, кар’єру, яка ще на хорошій стадії. У мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати", - каже Олександр Усик.

37-річний боксер певен, що йому залишилось мало часу у великому спорті.

"Але будемо реалістами, я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті. Справді я підхожу до того моменту, коли треба задумуватись про інший вид діяльності, яким ти будеш займатися після завершення своєї професійної кар’єри", - сказав Усик.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

Фото: Getty Images

Стронгмен

Українські ветерани й турнір Шварценеггера зі стронгмена

На тижні українські ветерани війни з РФ побили світовий рекорд зі стронгмена на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe.

На змаганнях у Мадриді українські ветерани протягли за канат, в упорі сидячі, чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 м за 30,69 сек. Це новий світовий рекорд в цій дисципліні. 

У турнірі взяли участь восьмеро українських захисників, які отримали важкі поранення та травми під час бойових дій і є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів "Сильні України". Це Олександр Швачка, В'ячеслав Цюх, Владислав Шатіло, Євген Смага, Артем Марченко, Артем Погорілий, Михайло Дроботенко та Денис Барчук.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерація стронгмену України


Хокей

Новий тренер збірної України 

Новим головним тренером збірної України з хокею призначили Дмитра Христича, який виступав у найсильнішій у світі лізі - НХЛ. З Христичем уклали контракт на один рік. Його асистентами у національній команді стали головний тренер київського "Сокола" Олег Шафаренко та канадець Нік Філан.

Перед новим тренером поставлено завдання вивести збірну України до дивізіону 1А чемпіонату світу - другого за силою на рівні збірних.  

54-річний Дмитро Христич замінив на посаді головного тренера Вадима Шахрайчука, якого звільнили після того, як у нього виявили російський паспорт. 

Дмитро Христич

Фото: Getty Images

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