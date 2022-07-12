"Чекаємо хороших новин". Резніков поговорив з очільницею міноборони Німеччини
Глава міноборони України провів онлайн-зустріч з Крістіною Ламбрехт про постачання німецької зброї
Про це Олексій Резніков написав у Twitter.
"У мене була плідна онлайн-зустріч з моєю німецькою колегою — міністром оборони Крістін Ламбрехт" - написав Резніков, додавши, що обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить оборонні можливості українських сил.
"Дякую нашим німецьким партнерам за незмінну відданість підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом", — написав очільник оборонного відомства України.
- Експерт з енергетики Михайло Гончар заявив в ефірі Еспресо, що Німеччині потрібна не турбіна, а газ, але до Росії питань немає.
- 10 липня видання Der Spiegel повідомило, що майже 30 одиниць зенітних установок Gepard можуть прибути до України вже в липні.
- Того ж дня Corriere della Sera написала, що Німеччина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні у 9 млрд євро.
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