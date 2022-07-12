"Чекаємо хороших новин". Резніков поговорив з очільницею міноборони Німеччини

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

"У мене була плідна онлайн-зустріч з моєю німецькою колегою — міністром оборони Крістін Ламбрехт" - написав Резніков, додавши, що обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить оборонні можливості українських сил.

"Дякую нашим німецьким партнерам за незмінну відданість підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом", — написав очільник оборонного відомства України.

Експерт з енергетики Михайло Гончар заявив в ефірі Еспресо, що Німеччині потрібна не турбіна, а газ, але до Росії питань немає.

10 липня видання Der Spiegel повідомило, що майже 30 одиниць зенітних установок Gepard можуть прибути до України вже в липні.

Того ж дня Corriere della Sera написала, що Німеччина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні у 9 млрд євро.

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