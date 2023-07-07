Про це інформує у телемарафоні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав Череватий.

Російські окупанти продовжують чинити опір, здійснивши 318 обстрілів українських бійців з використанням ствольної та реактивної артилерії, а також провели три авіанальоти. Загалом відбулося 7 боєзіткнень, під час яких було знищено 61 загарбника, поранено ще 116 та взято у полон п'ятьох.

Щодо втрат із техніки ворога Череватий звітував: "Знищено два ворожих БМП, БТР, бойова машина десанту, одиниця реактивної системи "Град", дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт", дві гармати, дві станції РЛС, 5 складів з боєприпасами та протитанковий комплекс".

Водночас військовий наголосив, що українські воїни просуваються уперед не маючи переваги у силах і засобах.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.