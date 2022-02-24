Українським чоловікам 18-60 років не дозволяється покидати країну, - керівник Львівської митниці

Про це він написав у Facebook.



"У зв’язку з воєнним станом, чоловіки - громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави", - зазначив він.



Меньшиков попросив українців не створювати паніку і не намагатися самовільно перетинати кордон.

