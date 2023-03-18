Держоргани та приватні компанії в Чехії заборонили працівникам використовувати TikTok
Державні органи, підприємства й приватні компанії в Чехії заборонили своїм робітникам використовувати китайську соцмережу TikTok на робочих комп'ютерах та телефонах з міркувань безпеки
Про це мовиться на radio.cz.
Так, агенство ČTK провело опитування серед органів влади та компаній. Воно засвідчило, що державні органи та підприємства, а також приватні компанії в Чеській Республіці забороняють своїм співробітникам використовувати китайську програму TikTok на робочих комп'ютерах та телефонах з міркувань безпеки.
Зокрема заборона часто поширюється на особисті пристрої, якщо співробітники використовують їх для роботи.
"Розпорядження на підставі попередження Національного управління кібербезпеки та інформаційної безпеки випустили канцелярія Сенату ЧР та чеські міністерства. Аналогічне рішення ухвалили, наприклад, напівдержавна енергетична компанія ČEZ, Академія наук ЧР, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ČSOB та низка інших установ, організацій та компаній. Раніше про це рішення повідомила мерія Праги. Міністерство оборони також заборонило встановлювати на пристрої китайську програму WeChat", - ствердили журналісти.
- Нагадаємо, 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеозастосунку TikTok. Згодом повідомили, що до сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі на території країни.
- Депутати в Нідерландах також хочуть заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
- 24 лютого дві найбільші керівні інституції Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки. Згодом це зробили й у Європейському парламенті.
- У понеділок, 27 лютого, у Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
- Вже 6 березня стало відомо, що міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам користуватися китайським застосунком TikTok через посилення заходів з кібербезпеки.
- Представникам влади Великої Британії офіційно заборонили використовувати цей китайський додаток на робочих телефонах. Ідеться, зокрема, про міністрів та держслужбовців.
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