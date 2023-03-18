Держоргани та приватні компанії в Чехії заборонили працівникам використовувати TikTok

Про це мовиться на radio.cz.

Так, агенство ČTK провело опитування серед органів влади та компаній. Воно засвідчило, що державні органи та підприємства, а також приватні компанії в Чеській Республіці забороняють своїм співробітникам використовувати китайську програму TikTok на робочих комп'ютерах та телефонах з міркувань безпеки.

Зокрема заборона часто поширюється на особисті пристрої, якщо співробітники використовують їх для роботи.

"Розпорядження на підставі попередження Національного управління кібербезпеки та інформаційної безпеки випустили канцелярія Сенату ЧР та чеські міністерства. Аналогічне рішення ухвалили, наприклад, напівдержавна енергетична компанія ČEZ, Академія наук ЧР, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ČSOB та низка інших установ, організацій та компаній. Раніше про це рішення повідомила мерія Праги. Міністерство оборони також заборонило встановлювати на пристрої китайську програму WeChat", - ствердили журналісти.