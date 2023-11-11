Для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США, - Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В Україні, на мою думку, ситуація поліпшується. У Чорному морі інноваційна тактика і технології України змусили російський Чорноморський флот відступити, вийти з Севастополя і перейти до інших чорноморських портів, таких як Новоросійськ. Так, систематично, крок за кроком, Україна досягає прогресу, незалежно від того, чи називаємо ми нинішню наземну ситуацію патовою, чи ні. І чим більше високоточної та далекобійної американської зброї буде доступно для України, тим більшим буде цей прогрес. Я вважав і вважаю, що для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США", - підкреслив ексрадник держсекретаря США.

Метью Брайза зауважив, що, коли команда президента Ердогана запитала його, над якими питаннями США і Туреччина могли б працювати разом, то першим питанням у списку, ще у січні 2021 року, була Україна.

"Для Байдена Україна дійсно важлива. Пригадуєте, як він займався питаннями України при президенті Обамі. Та й загалом для Байдена НАТО, стримування російської агресії проти учасників Альянсу, а також робота з країнами-членами НАТО над вирішенням глобальних проблем - це те, з чого починається його зовнішня політика. У нього все починається з НАТО. І це те, що стосується України, як майбутнього члена Альянсу, який зараз бореться за НАТО, щоб запобігти нападу Росії на його територію. Байден знає це, держсекретар Блінкен, радник з питань національної безпеки Салліван - усі вони діють, виходячи з такої точки зору. Отже, з погляду виконавчої гілки влади США, Україна залишається у центрі стратегічних розрахунків", - резюмував Брайза.