Про це він заявив у етері Еспресо.

На питання, чи є ризик того, що зернова угода може не бути продовженою Фурса зазначив, що наразі такий ризик є.

"Як завжди з росіянами ризик є, а буде, чи не буде вона продовжена - я не знаю. У п'ятницю пролунала ця заява Ердогана, що він поговорив з Путіним й зернова угода буде продовжена. Але потім Пєсков заперечив, що росіяни якесь рішення прийняли, тому поки що - тотальна невизначеність. Можливо ми побачимо повторну ситуацію минулої осені, коли Росія пручалася, а Туреччина сказала, що зернова угода діє", - зазначив він.

Також інвестиційний банкір додав, що насправді останнім часом росіяни дуже активно саботували зернову угоду й там рух був дуже повільний.

"Тому так відразу ми нічого не зрозуміємо й економічного впливу відразу, навіть якщо вона зупиниться, не буде. Проте, звісно для нашої економіки важливо, щоб зерновий коридор працював", - наголосив він.

Проте, Фурса окремо зазначив, що на життя пересічного громадянина припинення дії зернової угоди ніяк не вплине, проте це може залишити відбиток на роботі аграріїв.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди".

Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

Вранці 16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках зернової ініціативи.