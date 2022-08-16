По це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Судно BRAVE COMMANDER із зерном для Африки залишило порт "Південний". Балкер має прибути до порту Джибуті, продовольство якого буде доправлено споживачам в Ефіопії. На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці.

Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту понад 475 тис. тонн агропродукції.

1 серпня з одеського порту вирушило судно з українським зерном. 2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах міжнародної "зернової угоди".

Вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи. Вранці 8 серпня з українських портів Південний і Чорноморськ вийшли ще два судна з продовольством.

9 серпня з порту Чорноморськ вийшло два судна з 70 тис. тонн продовольства. А 12 серпня з портів Одещини вийшли ще два судна з українськими пшеницею та кукурудзою.

13 серпня перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу FULMAR S вийшов з міста Чорноморськ Одеської області у напрямку до Туреччини.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.

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