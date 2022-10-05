Для збиття іранських дронів Україна потребує сучасних систем ППО, - Повітряні сили
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що для ефективного збиття іранських дронів-камікадзе Україна потребує сучасних систем ППО
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що нині можливі атаки іранських дронів із різних напрямків, але ЗСУ вже готуються протидіяти такому озброєнню. Утім, Гнат зазначив, що Україна все ж потребує новітніх систем протиповітряної оборони від західних партнерів.
Також він повідомив, що є інформація щодо доставки в Росію чотирьох військово-транспортних літаків з Ірану, які могли містити сотні дронів-камікадзе.
- 14 вересня британська розвідка заявила, що Росія на війні в Україні використовує іранські безпілотники.
- 23 вересня Україна вигнала іранського посла через те, що Росія користується іранськими дронами під час війни з Україною.
- 24 вересня росіяни випустили по Півдню України 9 іранських дронів. Також цього дня українські зенітники збили іранський багатоцільовий ударний дрон "Мохаджер-6".
- 29 вересня стало відомо, що Росія упродовж тижня застосувала проти України 29 дронів-камікадзе.
- У ніч 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.
- 5 жовтня МЗС Ірану заперечило постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні з Україною.
- Також 5 жовтня відбулася чергова Ставка Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили протидію новому озброєнню, яке використовує РФ.
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