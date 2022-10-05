Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що нині можливі атаки іранських дронів із різних напрямків, але ЗСУ вже готуються протидіяти такому озброєнню. Утім, Гнат зазначив, що Україна все ж потребує новітніх систем протиповітряної оборони від західних партнерів.

Також він повідомив, що є інформація щодо доставки в Росію чотирьох військово-транспортних літаків з Ірану, які могли містити сотні дронів-камікадзе.

14 вересня британська розвідка заявила, що Росія на війні в Україні використовує іранські безпілотники.

23 вересня Україна вигнала іранського посла через те, що Росія користується іранськими дронами під час війни з Україною.

24 вересня росіяни випустили по Півдню України 9 іранських дронів. Також цього дня українські зенітники збили іранський багатоцільовий ударний дрон "Мохаджер-6".

29 вересня стало відомо, що Росія упродовж тижня застосувала проти України 29 дронів-камікадзе.

У ніч 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

5 жовтня МЗС Ірану заперечило постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні з Україною.

Також 5 жовтня відбулася чергова Ставка Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили протидію новому озброєнню, яке використовує РФ.