До України прибула перша партія зенітних установок L-70, - міністр оборони Литви
У суботу, 11 лютого, до України з Литви прибула перша партія зенітних установок L-70 і боєприпаси до них
Про це у твіттері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
"Партія надісланих литовських зенітних установок L-70 і боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, вже прибули до України", - написав він.
- 19 січня 2022 року стало відомо, що Україна отримає від Литви зенітні установки L-70 та два вертольоти Mi-8.
- 7 лютого стало відомо, що українські військові у Литві упродовж двох тижнів опановували навички роботи з зенітними установками L-70.
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