Дрифт на Софійській площі в Києві: організатори мають понести фінансове покарання, – Ткаченко

Про це він заявив в ефірі Україна 24, передає Укрінформ.

"Я думаю, на цьому ця історія не скінчиться, тому що ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням над історичним центром Києва. Все це відбувалося в буферній зоні, без узгодження із заповідником і міністерством, тому ми до цієї історії будемо підходити вже в юридичній площині. А саме - готувати зміни до законів, згідно з якими такі дії чи будь-які масові дії в буферних зонах мають узгоджуватися із заповідником і міністерством. Але думаю, що ми підемо і далі з приводу того, щоб знайти й фінансово покарати тих, хто організував це ралі в центрі Києва. Думаю, в першу чергу це стосується цієї компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА. Тому що миттям площі ці люди не можуть відбутися, має бути безпосереднє фінансове покарання", - наголосив міністр.

Ткаченко зауважив, що такі зйомки відбуваються і в центрі європейських столиць, "але з усіма дозволами, чіткими параметрами - що, де, коли, як знімається".

Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.

В прокуратурі заявили, що у рамках розслідування вилучили автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві

Співачка Alyona Alyona прокоментувала участь у дрифті

У компанії Red Bull принесли вибачення за те, що без дозволу зняли відео на одній з центральних площ міста, не встановивши загородження та не почистивши бруківку від слідів шин після дійства. Там наголосили, що приберуть площу.

11 серпня сліди на бруківці Софіївської площі відмивали комунальники: вони сказали - команді Red Bull не вдалось відчистити гуму. Згодом, активісти ініціативи "Києве, мий!" долучилися до прибирання.

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