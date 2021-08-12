Дрифт у Києві: Національний заповідник "Софія Київська" не дозволяв зйомок на площі

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Київської міськради.

Як зазначється, у столиці діє порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого Київською міською радою.

"Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення. Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту до Національного заповідника не надходив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.

У прокуратурі заявили, що у рамках розслідування вилучили автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві

Співачка Alyona Alyona прокоментувала участь у дрифті

У компанії Red Bull принесли вибачення за те, що без дозволу зняли відео на одній з центральних площ міста, не встановивши загородження та не почистивши бруківку від слідів шин після дійства. Там наголосили, що приберуть площу.

11 серпня сліди на бруківці Софіївської площі відмивали комунальники: вони сказали - команді Red Bull не вдалось відчистити гуму. Згодом, активісти ініціативи "Києве, мий!" долучилися до прибирання.

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