Дрифт у Києві: Національний заповідник "Софія Київська" не дозволяв зйомок на площі
У Національному заповіднику "Софія Київська" оприлюднили офіційну заяву, в якій зазначається, що ніяких погоджень на зйомки дрифту автомобілів на Софійській площі керівництво не надавало
Про це в Facebook повідомляє пресслужба Київської міськради.
Як зазначється, у столиці діє порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого Київською міською радою.
"Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення. Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту до Національного заповідника не надходив", - йдеться в повідомленні.
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