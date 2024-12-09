Сапери з початку року обстежили понад 300 тис. га сільгоспземель

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Лідеркою з обстеження та очищення земель від вибухонебезпечних предметів є Херсонщина.

"У листопаді наші сапери перетнули межу в 300 тисяч гектарів обстежених з початку року сільгоспземель. Понад 280 тис. гектарів уже передали у використання аграріям. Надзвичайну роботу сапери зробили на звільнених українськими захисниками землях Херсонщини. З початку року вони обстежили в області понад 250 тис. гектарів, з яких майже 245 тис. аграрії вже можуть використовувати", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.

Найбільше земель обстежено:

Херсонська область: 20,7 тис. га в листопаді, 251,1 тис. га — з початку року;

Миколаївська область: 4,4 тис. га в листопаді, 20,9 тис. га — з початку року;

Харківська область: 1 тис. га в листопаді, 22,5 тис. га — з початку року.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

У вересні в ООН заявили, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сто років, однак технології можуть прискорити цей процес.

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, 5 із них - українського виробництва.

2 грудня очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що протягом року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла від 6 до 69, водночас саперів налічується 4021.