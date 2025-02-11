USAID цьогоріч мало виділити 110 млн грн на підтримку проєктів на Херсонщині, - ОВА
У 2025 році американське агентство USAID планувало виділити 110 млн грн на підтримку проєктів у Херсонській області. Зокрема регіон мав отримати гроші на відновлення зрошення
Про це повідомив під час пресконференції 10 лютого очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він наголосив, що зупинка цієї допомоги матиме значний вплив на економічну та соціальну ситуацію в регіоні.
"Зараз шукаємо альтернативні шляхи”, – додав Прокудін.
За його словами, від агенції область отримувала велику кількість медтехніки в лікарні, комунальну техніку для громад, паливо, генератори, насіння, засоби для зберігання врожаю.
Припинення фінансування USAID: що відомо
Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.
29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.
Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи.
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