USAID цьогоріч мало виділити 110 млн грн на підтримку проєктів на Херсонщині, - ОВА

Про це повідомив під час пресконференції 10 лютого очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він наголосив, що зупинка цієї допомоги матиме значний вплив на економічну та соціальну ситуацію в регіоні.

"Зараз шукаємо альтернативні шляхи”, – додав Прокудін.

За його словами, від агенції область отримувала велику кількість медтехніки в лікарні, комунальну техніку для громад, паливо, генератори, насіння, засоби для зберігання врожаю.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи.