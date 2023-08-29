Експерт Defense Express назвав головну причину можливої додаткової мобілізації в Росії

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Звільнення Роботиного означає, що ЗСУ пройшли важливу точку для подальшого просування. Очевидно, що в нас ще не всі резерви були залучені для наступальних дій. Такий висновок можна зробити з відкритих джерел, адже ми ще не побачили на полі бою британські танки Challenger та польські бронетранспортери Rosomak. І це лише частина техніки. Своєю чергою на Запорізькому фронті в росіян почались свої проблеми з вільними резервами", - пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що в російської армії на Запорізькому напрямку почались серйозні проблеми з резервами

"ЗСУ, попри всі складнощі, можуть продовжувати просування на Запорізькому напрямку в тому ж темпі. Навіть з більш оптимістичними прогнозами, ніж кілька тижнів тому. Ситуація може розвиватись за різними сценаріями. Українська армія може атакувати окупантів в Токмаку, або ж обійти його й продовжити просування на Мелітополь. А от в росіян вже почались проблеми з наявністю живої сили на цьому напрямку. Власне тому зараз найбільше постало питання про те, чи будуть росіяни проводити додаткову мобілізацію. Оскільки вони дуже не економно вели бойові дії, зокрема в артилерії та живій силі, що ставить їх в складне стратегічне положення в їх оборонній операції на Півдні", - додав він.

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку