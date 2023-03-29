Епіфаній призначив нового виконувача обов'язків намісника Києво-Печерської лаври
Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній призначив виконувачем обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври члена Духовного собору архімандрита Авраамія (Лотиша)
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"Член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) звернувся до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, як Священноархімандрита обителі, з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря Православної Церкви України. Блаженніший Митрополит Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі Православної Церкви України", - йдеться в повідомленні.
Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати Києво-Печерській лаврі у складі ПЦУ приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. А також сподівається, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.
Новий намісник висловив надію, що священники Московського патріархату добровільно перейдуть до ПЦУ.
"Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних», – звернувся до служителів УПЦ (МП) отець Авраамій.
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