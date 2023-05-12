ЄС запропонував припинити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" до Німеччини та Польщі, – Bloomberg
ЄС запропонував офіційно припинити транспортування російської нафти до ФРН і Польщі трубопроводом "Дружба". Пропозиція буде частиною 11-го пакету санкцій проти РФ
Про це повідомляє Bloomberg.
Винятки пропонують зробити для Угорщини, Словаччини та Чехії.За даними видання, Німеччина та Польща в середньому імпортували "Дружбою" близько 480 тисяч барелів на день у 2022 році.
"Пропозиція припинити постачання буде частиною 11-го пакету санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну. Це потребуватиме підтримки всіх держав-членів і може змінитися до того, як це станеться, оскільки переговори тривають", - ідеться в публікації.
- 8 травня керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.
- У лютому 2023 року найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen заявила, що прокачування нафти з Росії трубопроводом "Дружба" призупинено.
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