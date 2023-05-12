Про це повідомляє Bloomberg.

Винятки пропонують зробити для Угорщини, Словаччини та Чехії.

"Пропозиція припинити постачання буде частиною 11-го пакету санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну. Це потребуватиме підтримки всіх держав-членів і може змінитися до того, як це станеться, оскільки переговори тривають", - ідеться в публікації.