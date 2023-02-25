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Головна Економіка Росія припинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба", - польська компанія PKN Orlen

Росія припинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба", - польська компанія PKN Orlen

25 лютого, 2023 субота
18:32
Економіка нафта

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen заявила, що прокачування нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" припинено

Про це повідомив генеральний директор Orlen Даніель Обайтек у себе в twitter.

Зокрема він додав, що хоча "Росія припинила постачання в Польщу" нафти, компанія була до цього готова.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини... Лише 10% сировини надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це ефект диверсифікації, яку ми проводили останніми роками", – написав Обайтек.

Відомо також, що російська нафта прокачується нафтопроводом "Дружба" до Польщі, Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини.

  • 1 грудня 2022 року стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
  • 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
  • 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
  • 5 січня стало відомо, що після того, як Європа відмовилася купувати в РФ сиру нафту, Росія з більшими знижками почала постачати її до Індії та Китаю
  • 3 лютого посли Євросоюзу погодили пропозицію Єврокомісії щодо встановлення граничних цін на російські нафтопродукти. Тепер рішення має остаточно ухвалити Рада ЄС.
  • 13 лютого стало відомо, що у 2023 році Росія планує експортувати понад 80% своєї нафти до "дружніх" до себе країн, тобто таких, які не наклали санкції на РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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Росія
Польща
нафта
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