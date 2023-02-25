Росія припинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба", - польська компанія PKN Orlen

Про це повідомив генеральний директор Orlen Даніель Обайтек у себе в twitter.

Зокрема він додав, що хоча "Росія припинила постачання в Польщу" нафти, компанія була до цього готова.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини... Лише 10% сировини надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це ефект диверсифікації, яку ми проводили останніми роками", – написав Обайтек.

Відомо також, що російська нафта прокачується нафтопроводом "Дружба" до Польщі, Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини.