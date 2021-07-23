ЄСПЛ відмовив РФ по частині вимог із позову проти України: йшлося про воду для Криму та закиди щодо "утисків" російськомовних
Європейський суд із прав людини прийняв скаргу Росії проти України, але відхилив деякі вимоги
Про це йдеться в Twitter суду.
Зазначається, що вчора уряд Росії подав міждержавну скаргу проти України на підставі ст. 33 (міждержавні відносини) Європейської конвенції про права людини. Скаргу зареєстровано під № 36958/21.
Так, РФ заявляє про порушення ст. 2 (право на життя), 3 (нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження), 5 (право на свободу і безпеку), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (свобода вираження думки), 13 (право на ефективний засіб правового захисту ), 14 (дискримінація), 18 (обмеження використання прав) і ряду інших статей.
Також Росія направила терміновий запит відповідно до правила 39 (забезпечувальні заходи) регламенту суду, щоб вимагати від України:
- припинити обмеження прав російськомовних, зокрема, щодо доступу до використання рідної мови в школах, ЗМІ та Інтернеті;
- призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.
"Суд вирішив відхилити запит відповідно до правила 39, оскільки він не торкався серйозних ризиків нанесення непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини", - йдеться у повідомленні.
Також в ЄСПЛ підкреслили, що суд задовольняє такі запити лише у виняткових випадках, коли в іншому випадку заявники зіткнулися б з реальним ризиком нанесення непоправної шкоди.
- Нагадаємо, Росія позвалась проти України в ЄСПЛ. В російській генпрокуратурі заявили, що скарга стосується 10 груп порушень, серед яких "загибель мирного населення, придушення свободи слова і водна блокада Криму".
- В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що скарга Росії до ЄСПЛ проти України не має жодного практичного сенсу, крім пропагандистського.
- Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що звернення Росії до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну через низку порушень з юридичної точки зору - "неминуча поразка".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позов Росії проти України до Європейського суду з прав людини не має жодних шансів і жодного результату від його розгляду не буде.
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