ЄСПЛ відмовив РФ по частині вимог із позову проти України: йшлося про воду для Криму та закиди щодо "утисків" російськомовних

Про це йдеться в Twitter суду.

Зазначається, що вчора уряд Росії подав міждержавну скаргу проти України на підставі ст. 33 (міждержавні відносини) Європейської конвенції про права людини. Скаргу зареєстровано під № 36958/21.

Так, РФ заявляє про порушення ст. 2 (право на життя), 3 (нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження), 5 (право на свободу і безпеку), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (свобода вираження думки), 13 (право на ефективний засіб правового захисту ), 14 (дискримінація), 18 (обмеження використання прав) і ряду інших статей.

Також Росія направила терміновий запит відповідно до правила 39 (забезпечувальні заходи) регламенту суду, щоб вимагати від України:

- припинити обмеження прав російськомовних, зокрема, щодо доступу до використання рідної мови в школах, ЗМІ та Інтернеті;

- призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

"Суд вирішив відхилити запит відповідно до правила 39, оскільки він не торкався серйозних ризиків нанесення непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини", - йдеться у повідомленні.

Також в ЄСПЛ підкреслили, що суд задовольняє такі запити лише у виняткових випадках, коли в іншому випадку заявники зіткнулися б з реальним ризиком нанесення непоправної шкоди.



Нагадаємо, Росія позвалась проти України в ЄСПЛ. В російській генпрокуратурі заявили, що скарга стосується 10 груп порушень, серед яких "загибель мирного населення, придушення свободи слова і водна блокада Криму".

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що скарга Росії до ЄСПЛ проти України не має жодного практичного сенсу, крім пропагандистського.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що звернення Росії до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну через низку порушень з юридичної точки зору - "неминуча поразка".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позов Росії проти України до Європейського суду з прав людини не має жодних шансів і жодного результату від його розгляду не буде.

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