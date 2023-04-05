Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від "ЄС" Ростислав Павленко.

"Немає жодних законних підстав вилучати із цифрового мовлення ці канали. Були щодо цього різні міжнародні звернення. Це важливо, бо це інтеграція в ЄС та НАТО. Це також важливо для внутрішнього права громадян на інформацію, право отримувати різні погляди. Тим більше, що журналісти від початку повномасштабного вторгнення дуже добре зважають на всі міркування безпеки і по всіх трьох каналах я не знаю жодного закиду, що було порушено єдність чи поставлено під сумнів безпекові питання. на мій погляд, канали просто треба повернути в цифрове мовлення та виправити ще одну абсолютно непотрібну та штучну ситуацію", - вважає він.