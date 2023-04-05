Еспресо, 5-й та Прямий канали за час війни не ставили під сумнів безпекові питання, їх треба повернути до "цифри", - нардеп Павленко
Немає жодних законних підстав вилучати із цифрового мовлення Еспресо, 5-й та Прямий канали - потрібно виправити абсолютно непотрібну та штучну ситуацію
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від "ЄС" Ростислав Павленко.
"Немає жодних законних підстав вилучати із цифрового мовлення ці канали. Були щодо цього різні міжнародні звернення. Це важливо, бо це інтеграція в ЄС та НАТО. Це також важливо для внутрішнього права громадян на інформацію, право отримувати різні погляди. Тим більше, що журналісти від початку повномасштабного вторгнення дуже добре зважають на всі міркування безпеки і по всіх трьох каналах я не знаю жодного закиду, що було порушено єдність чи поставлено під сумнів безпекові питання. на мій погляд, канали просто треба повернути в цифрове мовлення та виправити ще одну абсолютно непотрібну та штучну ситуацію", - вважає він.
- 4 квітня 2022 року Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
- Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО
- 18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів
- Голова Мінкульту Олександр Ткаченко розказав, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього
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