Евакуаційний автобус із Лисичанська потрапив під обстріл окупантів, – голова ОВА
В Лисичанську російські окупанти вкотре обстріляли евакуаційний автобус, про постраждалих не повідомляють. При цьому з міста все ж вдалося вивезти рекордну кількість мирних жителів
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – ні в якому разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Евакуацію таки вдалось провести, всіх людей доставили до залізничних вокзалів. Загалом з Луганської області евакуювали понад 1700 мешканців.
"За допомоги патрульних поліцейських, протестантської церкви та волонтерів ми змогли забрати з Сєвєродонецька – 285 осіб, 60 з Рубіжного, з Лисичанська (+ прилеглі міста та села) – 1300 людей, 52 з Кремінної, 38 попаснян", – пише Гайдай.
Також до громад завезено декілько тонн гуманітарної допомоги: їжа, ліки, засоби гігієни. Патрульні вже розвозять все необхідне по бомбосховищах.
- 1 квітня стало відомо, що у Лисичанську на Луганщині росіяни стріляють по житлових кварталах, медзакладах, дитсадках і евакуаційному транспорту, серед місцевих мешканців багато постраждалих.
- У поліції також повідомляли, що окупанти мінують центр Лисичанська.
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