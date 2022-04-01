Евакуаційний автобус із Лисичанська потрапив під обстріл окупантів, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – ні в якому разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав", – йдеться в повідомленні.



Евакуацію таки вдалось провести, всіх людей доставили до залізничних вокзалів. Загалом з Луганської області евакуювали понад 1700 мешканців.



"За допомоги патрульних поліцейських, протестантської церкви та волонтерів ми змогли забрати з Сєвєродонецька – 285 осіб, 60 з Рубіжного, з Лисичанська (+ прилеглі міста та села) – 1300 людей, 52 з Кремінної, 38 попаснян", – пише Гайдай.



Також до громад завезено декілько тонн гуманітарної допомоги: їжа, ліки, засоби гігієни. Патрульні вже розвозять все необхідне по бомбосховищах.

1 квітня стало відомо, що у Лисичанську на Луганщині росіяни стріляють по житлових кварталах, медзакладах, дитсадках і евакуаційному транспорту, серед місцевих мешканців багато постраждалих.

У поліції також повідомляли, що окупанти мінують центр Лисичанська.